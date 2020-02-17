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17 февраля • обновлено в 17:47
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Совместное патрулирование Донбасса приведет к конфликту: ветеран АТО

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Ветеран АТО Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущей "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим.

Он прокомментировал идею патрулирования Донбасса вместе с представителями "Л/ДНР".

"В ВСУ к этому относятся только как к абсурду. Мы говорим о том, что украинские военнослужащие должны патрулировать территорию Украины вместе с преступниками. И если это произойдет, то мы ставим преступников на один уровень с войсками Украины. Если будет такой приказ, то армия приказы выполняет всегда, но резонанс и демотивация армии будут огромные, поэтому мне трудно представить, что на это пойдут и чем это может закончиться. Это путь к конфликту", - заявил Бабич.

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Валерий Бабич
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