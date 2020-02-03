Состояние химических войск в Украине катастрофическое: эксперт о борьбе с коронавирусом

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал возможный ход эпидемии коронавируса в Украине.

"Надо создавать систему идентификации и разведки инфекционных заболеваний. Также должна существовать ситема, которая должна разрабатывать меры по борьбе с распространением. У нас в генштабе есть соответствующее управление. Я знаком с его бывшим руководителем. Он говорит, что уровень, до которого довели так называемые химические войска, а туда относится и подразделение по бактериалогическому оружию, в таком состоянии, что мы не можем даже по химическому оружию собрать данные разведки. А бактериалогическое оружие значительно сложнее, более "изысканное" чем химическое", - заявил Козий.

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