Состоялись выборы в Европарламент: Obozrevatel News

Состоялись выборы в Европарламент

Столкновления "желтых жилетов" и победа Европейской народной партии. Более 400 млн европейцев из 28 стран ЕС избрали депутатов в Европейский парламент. В день выборов в Брюсселе несколько десятков активистов устроили митинг у Северного вокзала. Двадцать человек задержала полиция. Без инцидентов прошли выборы в Великобритании, которая стоит на пороге выхода из ЕС. Там победила вновь партия Brexit. Ее возглавляет Найджел Фарадж, который поддерживает выход страны из Евросоюза. Его партия набрала около 32% процента голосов и получила 28 мест в Европарламенте.

Задержание активистов в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не оказывать давление на тех участников мирных собраний, которые не нарушают закон. Так глава государства прокомментировал задержание двух несовершеннолетних в Ровно. В прошлую пятницу, напомним, они вышли на пикет с требованием отставки Зеленского. Одна из участниц пикета - 16-летняя Дарья Коцюба заявила о давлении со стороны полиции. Об этом она написала на своей странице в Фейсбук. В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о намерении отправить запрос в Нацполицию. Сейчас в Ровно продолжается служебная проверка в отношении правоохранителей, которые задержали двух подростков.

Последствия непогоды в Украине

Украина оправляется от последствий непогоды. В ГСЧС рассказали: на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей затопило около двух тысяч домов. На Ивано-Франковщине состоянию на сегодняшнее утро остаются подтопленными 12 дворов в трех населенных пунктах. Однако, говорят чрезвычайники, уровень воды постепенно спадает. Не обошла сторонй непогода и северную и центральную Украину. В Житомирской области зарегистрировали шесть случаев подтопления частных домов и автодорог. На Кировоградщине у людей затопило погреба. Синоптики и в дальнейшем предупреждают о дождях. Однако успокаивают: они будут непродолжительными.

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