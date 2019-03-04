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Сорок банок ікри | Альо, гараж! REBOOT #214

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От ви посміхалися, а я завжди стверджував – у прикольних порад з соцмереж нашого головлікаря, пані Уляни, є своя віддана аудиторія. Аудиторія, яка не тільки ставить лайки та робить репости корисних порад від В.О. Міністра Охорони Здоров’я, а й намагається реалізувати їх на практиці. Як тільки з’являється новеньке “керівництво до дії”, вони одразу тут як тут. Готові, на будь що...

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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