Сорок банок ікри | Альо, гараж! REBOOT #214

От ви посміхалися, а я завжди стверджував – у прикольних порад з соцмереж нашого головлікаря, пані Уляни, є своя віддана аудиторія. Аудиторія, яка не тільки ставить лайки та робить репости корисних порад від В.О. Міністра Охорони Здоров’я, а й намагається реалізувати їх на практиці. Як тільки з’являється новеньке “керівництво до дії”, вони одразу тут як тут. Готові, на будь що...

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!