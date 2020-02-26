Сопротивление украинцев в Крыму: эксперт рассказал подробности

Экс Первый заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал празднование Дня сопротивления Крыма российской оккупации.

"Человек, который сегодня живет в оккупации, в этом режиме страха, который сегодня создается страной-оккупантом, он имеет единственный момент сопротивления - это явка на выборы, которые проходят на оккупированных территориях. Если мы вспомним явку на предыдущих нелегитимных выборах, то она была меньше 35%, так 65% украинцев показывают свое сопротивление", - заявил Куркчи.

Он также отметил, что большинство людей, проживающих на оккупированной территории, делают определенные шаги для того, чтобы сохранить свою связь с украинским государством, пересекая границу.

"Государство оккупант создало условия, в которых даже за публикацию в соцсети человека могут задержать и осудить. Все это делается публично и показательно, чтобы все знали, что не стоит этого делать", - добавил Куркчи.

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