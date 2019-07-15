Соловьева и Захарову разозлил телемост Украина – Грузия

Соловьева и Захарову разозлил телемост Украина – Грузия58
Бурное обсуждение произошедшего пропагандисты устроили в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Спикер МИД России Мария Захарова и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировали на намерение грузинского телеканала "Рустави-2" и украинского "24 канала" провести совместный телемост.
Ранее ведущие этих СМИ публично обматерили президента РФ Владимира Путина.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы