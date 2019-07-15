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Соловьева и Захарову разозлил телемост Украина – Грузия

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Бурное обсуждение произошедшего пропагандисты устроили в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Спикер МИД России Мария Захарова и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировали на намерение грузинского телеканала "Рустави-2" и украинского "24 канала" провести совместный телемост.

Ранее ведущие этих СМИ публично обматерили президента РФ Владимира Путина.

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