Соловьев заявил, что Россия почикает б*ндеровцев в Украине 116

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия уничтожит украинских патриотов, которых он назвал "бандеровцами". Это якобы произойдет сразу после вхождения Украины в состав страны-агрессора.

По словам рупора преступного путинского режима, только при таком сценарии Украины сможет воссоединиться с временно аннексированным Крымом. Преступными призывами к убийствам людей пропагандист разразился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

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