Соловьев устроил украинофобский демарш в эфире

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился имперскими фейками о том, что Украина якобы никогда не имела государственности и всегда была частью Российской империи.

Украинофобский шабаш он устроил в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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