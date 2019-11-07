Соловьев устроил украинофобский демарш в эфире

Соловьев устроил украинофобский демарш в эфире109 Читать материал на украинском
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился имперскими фейками о том, что Украина якобы никогда не имела государственности и всегда была частью Российской империи.
Украинофобский шабаш он устроил в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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