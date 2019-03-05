Соловьев устроил истерику из-за "б*ндеровской" сгущенки

Соловьев устроил истерику из-за "б*ндеровской" сгущенки1.7т
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на креативные подарки для бойцов ВСУ к 8 Марта.
Речь идет о подарочных наборах сгущенки, на этикетках которой будут изображены портреты известных украинских националисток. Неадекватную реакцию на такой маркетинговый ход рупор путинского режима продемонстрировал в эфире своей порграммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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