Соловьев устроил истерику из-за "б*ндеровской" сгущенки 1.7т

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на креативные подарки для бойцов ВСУ к 8 Марта.

Речь идет о подарочных наборах сгущенки, на этикетках которой будут изображены портреты известных украинских националисток. Неадекватную реакцию на такой маркетинговый ход рупор путинского режима продемонстрировал в эфире своей порграммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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