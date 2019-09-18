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18 сентября • обновлено в 18:28
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Соловьев размечтался, что Украина попросится в Россию

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что через сто лет Украина якобы сама попросится в состав России, однако к тому времени уже и так будет ее территорией.

Неадекватными имперскими фантазиями скандальный рупор путинского режима поделился в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

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