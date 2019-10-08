Соловьев проговорился о плане Кремля по Донбассу

Соловьев проговорился о плане Кремля по Донбассу112 Читать материал на украинском
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россияне намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке.
Кроме того, он нагло пригрозил, что границы Украины могут сузиться до территории Львовской области. Такую оккупационную риторику рупор Кремля озвучил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы