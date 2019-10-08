Соловьев проговорился о плане Кремля по Донбассу

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россияне намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке.

Кроме того, он нагло пригрозил, что границы Украины могут сузиться до территории Львовской области. Такую оккупационную риторику рупор Кремля озвучил в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!