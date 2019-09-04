Соловьев припугнул Украину новыми войнами 175

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что вскоре помимо Донбасса война якобы охватит еще несколько регионов Украины.

Он подчеркнул, что ситуация, по его мнению будет развиваться, как в России 90-х годов. Наглыми "прогнозами" рупор преступного путинского режима разразился в эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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