Соловьев пригрозил новым "походом" в Украину

Соловьев пригрозил новым "походом" в Украину344
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил вторжением в Украину российской армии для "наведения порядка". Он взбесился из-за сноса в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову.
В эфире своей пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рупор преступного путинского режима разразился оскорблениями в адрес Украины и беспочвенно обвинил ее в нацизме.
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