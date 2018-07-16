Соловьев предложил Украине объявить войну России 218

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев задал украинским гостям своей программы едкий вопрос о том, почему Украина не хочет объявить России войну.

Циничную фразу он озвучил как реакцию на заявление украинского политолога Василия Вакарова о том, что Российская Федерация осуществила вооруженную агрессию на части территории Украины. Дискуссия между ними состоялась в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".