Соловьев предложил разделить Украину на три части

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что почти вся территория Украины якобы должна быть разделена между Россией, Венгрией и Польшей.

Наглый выпад он озвучил во время спора со скандальным украинским гостем своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Александром Охрименко.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!