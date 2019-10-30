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30 октября • обновлено в 13:04
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Соловьев предложил разделить Украину на три части

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что почти вся территория Украины якобы должна быть разделена между Россией, Венгрией и Польшей.

Наглый выпад он озвучил во время спора со скандальным украинским гостем своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Александром Охрименко.

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