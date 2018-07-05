Соловьев опять заявил, что Украину создала Россия 118

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев цинично заявил, что своим существованием в нынешних территориальных границах Украина обязана России и, в частности, таким ее политическим лидерам, как Владимиру Ленину и императрице Екатерине ІІ.

Традиционный пропагандистский миф он озвучил, оспаривая заявление украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что Украина не может гордиться тем периодом своей истории, когда ее земли были оккупированы различными империями, включая Российскую. Спор между Соловьевым и его оппонентом произошел в эфире телеканала "Россия 1".