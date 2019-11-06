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6 ноября • обновлено в 16:32
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Соловьев огрызнулся на нападки коммунистов из-за Украины

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на обвинения российских коммунистов в том, что он и его скандальные коллеги умышленно разжигают вражду с Украиной.

В качестве аргументов в свое оправдание он привел страшилки об Украине экс-главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ими он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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