Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине

Соловьев нашел наглое объяснение войне в Украине332
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал вторжение России в Украину и вмешательство страны-агрессора в ее внутренние дела вынужденной мерой.
Он возмутился тем, что украинцы постоянно выбирают лидером того, кто не подходит Кремлю. Наглое оправдание действий оккупантов он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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