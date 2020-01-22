События 2014 определили существование Украины как независимого государства: историк

Историк, блогер Кирилл Галушко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал празднование Дня соборности в Украине. Праздник впервые отпраздновали в городе Хуст 1939 году.

"До 1919 года украинские земли были разделены и принадлежали разным империям, различным государствам. Чудом было то, что еще за 5 лет до того, ни один из украинцев, которые жили по разные стороны от границы, не мог представить, что такое произойдет, и Украина снова станет соборной. Тогда ужасная война поставила много вопросов к прочности всех существующих империй. И именно национальный вопрос их разорвал. Что Российскую Империю, что Австро-Венгрию. И это дало Украине тот шанс, которым она впоследствии и воспользовалась", - заявил историк.

Он также прокомментировал события, которые сегодня происходят на территории Украины, и не повторится ли история столетней давности.

"Тогда Украина поварилась 3-5 лет в потоке войны, а сейчас мы имеем тридцатилетнюю историю существования независимого государства", - отметил Галушко.

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