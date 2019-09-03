Снятие неприкосновенности противоречило Конституции: Николай Томенко

Снятие неприкосновенности противоречило Конституции: Николай Томенко33 Читать материал на украинском
Общественный деятель, лидер партии "Громадський рух "Рідна країна" Николай Томенко прокомментировал снятие депутатской неприкосновенности, которое проголосовали депутаты новой ВР.
Он отметил, что снятие депутатской неприкосновенности в Украине сейчас не происходит конституционным путем. Во-первых, по словам бывшего депутата, на первой сессии нельзя рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию. Такие вопросы может рассматривать только предварительно сформированный комитет ВР после утверждения повестки дня, отметил Томенко. Это значит, что если бы голосование состоялось согласно действующему законодательству, то вопрос внесения изменений в Конституцию нужно было бы рассмотреть на второй день заседаний, то есть 3 сентября, например, после обеда. К этому времени уже были сформированы комитеты новой ВР, утром 3 сентября была установлена и принята соответствующая повестка дня, а в обеденный перерыв соответствующий комитет мог бы этот вопрос рассмотреть. В таком случае, по словам Томенко, повторное голосование состоялось бы в феврале 2020 года на следующей сессии ВР.
Таким образом, Томенко видит проблему именно в методах, которыми действует партия нынешнего президента Украины, поскольку, по его мнению, эти методы противоречат законным принципам демократического общества.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.