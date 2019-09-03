Снятие неприкосновенности противоречило Конституции: Николай Томенко

Общественный деятель, лидер партии "Громадський рух "Рідна країна" Николай Томенко прокомментировал снятие депутатской неприкосновенности, которое проголосовали депутаты новой ВР.

Он отметил, что снятие депутатской неприкосновенности в Украине сейчас не происходит конституционным путем. Во-первых, по словам бывшего депутата, на первой сессии нельзя рассматривать вопрос внесения изменений в Конституцию. Такие вопросы может рассматривать только предварительно сформированный комитет ВР после утверждения повестки дня, отметил Томенко. Это значит, что если бы голосование состоялось согласно действующему законодательству, то вопрос внесения изменений в Конституцию нужно было бы рассмотреть на второй день заседаний, то есть 3 сентября, например, после обеда. К этому времени уже были сформированы комитеты новой ВР, утром 3 сентября была установлена и принята соответствующая повестка дня, а в обеденный перерыв соответствующий комитет мог бы этот вопрос рассмотреть. В таком случае, по словам Томенко, повторное голосование состоялось бы в феврале 2020 года на следующей сессии ВР.

Таким образом, Томенко видит проблему именно в методах, которыми действует партия нынешнего президента Украины, поскольку, по его мнению, эти методы противоречат законным принципам демократического общества.

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