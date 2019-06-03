Снос памятника Жукову в Харькове: Obozrevatel News

Снос памятника Жукову в Харькове

Полиция открыла уголовные производства по свергнут бюст советскому маршалу Жукову в Харькове. Это произошло накануне на проспекте Петра Григоренко. Там во Дворце спорта проходил съезд партии мэров Харькова и Одессы: Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. Их оппоненты провели акцию протеста. Они разбили бюст Жукова и повалили его на землю. На постаменте установили флаг Украины. Во время столкновений протестующие распылили слезоточивый газ, трое стражей порядка получили химический ожог. Дело расследуется по статьям – хулиганство и насилие в отношении правоохранителей. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что возобновит памятник Жукову на средства налогоплательщиков.

Полицейским сообщили о подозрении

Для полицейских Переяслав-Хмельницкого, которые в нетрезвом из пистолета ранили 5-летнего мальчика в голову - просить круглосуточный домашний арест, говорят в прокуратуре Киевской области. Накануне им объявили о подозрении. Правоохранителям вменяют неосторожное тяжкое телесное повреждение. 31 мая они навеселе, решили пострелять из пистолета по металлическим банках в месте, где могли находиться люди. В результате полицейские попали в голову 5-летнего мальчика, который играл на детской площадке. Он сейчас в тяжелом состоянии. По словам бабушки малыша: пуля побила череп и застряла в мозге. Врачи не могут ее достать. Женщина предполагает - заряд из пистолета могут оставить в голове ребенка. Правоохранители свою вину признали, однако, кто из них ранил мальчика – не знают. Мол, были очень пьяны.

Жена и дочь посетили Романа Сущенко

К украинскому политзаключенного Романа Сущенко на трехдневное свидание пустили жену и дочь. Сейчас пленник Кремля находится в тюрьме российского города Кирово-Чепецк. По словам общественного защитника Сущенко - Марка Фейгина: он надеется, что новая украинская власть попытается обменять украинца на руководителя информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Романа Сущенко в России незаконно осудили на 12 лет заключения по обвинению в работе на военную разведку Украины. Кирилла Вышинского задержали в мае прошлого года. Во время обысков у него нашли паспорт гражданина России и медаль "За возвращение Крыма".

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