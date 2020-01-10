Снижение учетной ставки абсолютно обосновано: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о снижении учетной ставки в Украине.

"Для этого есть все основания. Плановый показатель инфляции достигнут, то есть все основания для снижения учетной ставки есть. Они были еще несколько месяцев назад. Более того, завышенная учетная ставка негативно влияет на экономические процессы", - заявил Несходовский.

Он не считает это решение политическим, поскольку оно является обоснованным экономически.

"В течение 2020 года должны снизиться кредитные ставки, они должны догонять учетную ставку. Я думаю 15-20% для промышленности мы увидим. Также я слышал разговоры о ставке на ипотеку в пределах 12%", - добавил он.

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