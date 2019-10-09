Законны ли методы работы ГБР? 67

Представители Государственного бюро расследований работают незаконными методами?

На днях судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник публично заявила, что, по поручению директра ГБР Романа Трубы с ней встретился сотрудник ГБР и предлагал ей написать заявление о преступлении против экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь Директор Бюро расследований уверяет, что этот правоохранительный орган незаконными методами не работает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram