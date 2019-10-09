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9 октября • обновлено в 18:23
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Законны ли методы работы ГБР?

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Представители Государственного бюро расследований работают незаконными методами?

На днях судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник публично заявила, что, по поручению директра ГБР Романа Трубы с ней встретился сотрудник ГБР и предлагал ей написать заявление о преступлении против экс-президента Петра Порошенко. В свою очередь Директор Бюро расследований уверяет, что этот правоохранительный орган незаконными методами не работает.

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