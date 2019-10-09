ГБР хочет допросить моряков, вернувшихся из плена 130

Секретную экспертизу по направлению морских судов именно в керченский пролив 25 ноября 2018 проводит Государственное бюро расследований.

Однако что именно это за экспертиза и где именно ее проводят - держат в тайне. Для расследования ГБР также намерена допросить всех моряков, вернувшихся из плена. Но не означает ли допрос моряков прямым свидетельством того, что ГБР работает на Россию, для которой они преступники? Ситуацию прокомментировал директор ГБР Роман Труба.

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