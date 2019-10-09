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9 октября • обновлено в 18:23
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ГБР хочет допросить моряков, вернувшихся из плена

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Секретную экспертизу по направлению морских судов именно в керченский пролив 25 ноября 2018 проводит Государственное бюро расследований.

Однако что именно это за экспертиза и где именно ее проводят - держат в тайне. Для расследования ГБР также намерена допросить всех моряков, вернувшихся из плена. Но не означает ли допрос моряков прямым свидетельством того, что ГБР работает на Россию, для которой они преступники? Ситуацию прокомментировал директор ГБР Роман Труба.

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