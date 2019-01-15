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Исключать нарушения на выборах и остановить политическую коррупцию

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Общественные активисты презентовали инициативу по общественному контролю за избирательным процессом в Украине. Они будут анализировать честность предвыборной агитации, осуществлять контроль за соблюдением законодательства в день голосования, фиксировать нарушения и сообщать о них правоохранителей.

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