Исключать нарушения на выборах и остановить политическую коррупцию

Общественные активисты презентовали инициативу по общественному контролю за избирательным процессом в Украине. Они будут анализировать честность предвыборной агитации, осуществлять контроль за соблюдением законодательства в день голосования, фиксировать нарушения и сообщать о них правоохранителей.

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