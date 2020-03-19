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19 марта • обновлено в 22:26
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Коронавирус в Украине: защитит ли маска

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Семейный доктор Вита Олещенко в эфире ObozTV объяснила, спасают ли от коронавируса COVID-19 медицинские маски.

Врач отметила, что маску нужно надевать на больного человека, а не на здорового "для профилактики". По ее словам, такая маска пропускает "все на свете", кроме пыли.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Капля должна упасть вам на дыхательные пути - в нос или в рот. Кто-то должен на вас чихнуть или кашлянуть, и заразит вас. Если же человек, который кашляет и чихает, носит маску, то он кашляет в нее, такие капельки останавливаются и не попадают на дыхательные пути других здоровых людей", - рассказала Олещенко.

По ее словам, "маску, по сути, можно и не носить, если вы не больны".

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