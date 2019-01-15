ЦИК зарегистрировала Анатолия Гриценко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины. Члены ЦИК единогласно поддержали соответствующий проект постановления. В ходе заседания председатель комиссии Татьяна Слипачук вручила лидеру партии "Гражданская позиция" удостоверение кандидата.

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