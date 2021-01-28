Снегопады в Польше, 80 тысяч жителей без света — дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 12:00, 28.01.2021 Обновлено: 12:32, 28.01.2021

Снегопады в Польше, 80 тысяч жителей без света — дайджест международных событий

  • Трамп открыл "офис бывшего президента", который будет отвечать за его деятельность как экс-главы государства.

  • Смертельная автокатастрофа в Бразилии: погибли более 20 человек.

  • В Испании произошла серия землетрясений, премьер страны призвал людей сохранять спокойствие.

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