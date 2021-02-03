СНБО заблокировало каналы Медведчука: опрос

Obozrevatel Видео 12:50, 3.02.2021 Обновлено: 12:53, 3.02.2021

Зеленский ввел решение СНБО о персональных санкциях против "правой руки" Медведчука: лицензии 112, NewsOne, ZIK аннулированы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел со 2 февраля персональные санкции Совета национальной безопасности (СНБО) против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

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