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Смертельная авария на Боярской трассе под Киевом: Obozrevatel News в 10:00 от 06.03.2019

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Смертельная авария на Боярской трассе

Под Киевом тройная авария унесла жизни двух человек. ДТП произошло недалеко от города Вишневое на трассе. Столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, автомобиль LADA вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda, задев еще один – Форд

Убийство бизнесмена в столице

Полиция начала уголовное производство по расстрела бизнесмена в Днепровском районе Киева. Преступление расследуется по статье "умышленное убийство". В полиции говорят: в настоящее время рассматривают несколько версий, одна из них - убийство с корыстных побуждений - поскольку человек занимался ювелирным бизнесом.

Психиатрическая экспертиза для украинских моряков

Захваченных Россией украинских военнослужащих собираются отправить на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия безъязыкой.

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