Смартфон мог убить подростка: что известно

Смартфон мог убить подростка: что известно46 Читать материал на украинском
В ночь на 28 сентября в Алма-Атинской области Казахстана умерла 14-летняя девочка после того, как оставила смартфон заряжаться у изголовья кровати.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции, есть предположение, что смерть наступила из-за удара током от телефона,
Уточняется, что происшествие случилось в селе Бестобе. Родители подростка сообщили в полицию, что она скончалась ночью.
"Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током. Ведется проверка", - уточнили в полиции.
Уточняется, что происшествие зафиксировано в правоохранительных органах, как несчастный случай. Назначена экспертиза.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году произошел подобный случай в Индии. 18-летняя девушка погибла от взрыва смартфона, который произошел, когда она разговаривала по телефону.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.