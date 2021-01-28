Россияне перешли на крик в ПАСЕ, защищая Путина

Виктория Довгань Видео 12:34, 28.01.2021 Обновлено: 12:52, 28.01.2021

Представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Леонид Слуцкий и его соратники перешли на крик из-за якобы оскорбления президента России Владимира Путина. Делегат Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сделал им замечание и напомнил, где они находятся.

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