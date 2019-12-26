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26 декабря • обновлено в 12:33
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Слуга народа или слуга Путина: скандальные заявления Устенко по языковому закону

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Народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Алексея Устенко о том, что принятие закона о языке стало основной причиной аннексии Крыма и ввода российских оккупационных войск на территорию Украины.

"То, что я услышал, действительно шокировало. Я не понимаю, это говорит слуга народа или слуга Путина. И это еще раз демонстрирует, насколько опасны гибридная война и пропаганда Российской Федерации", – заявил Алексей Гончаренко.

Он добавил, что реально ничего депутату Устенко не угрожает и правоохранительные органы не будут заниматься им.

"Если бы он был в России, и сделал подобные заявления, то там бы он уже сидел в тюрьме", – отметил Гончаренко.

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