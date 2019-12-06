SlowMotion - замедленная съемка

Slow Motion – эффект замедленной съемки. Он был изобретен в 20 веке австрийским священником Августом Масгером. Этот стиль достигается, когда каждый кадр фильма или видеозаписи захватывается со скоростью, которая намного превышает скорость произведения.

замедленная съемка скриншот из видео

замедленная съемка скриншот из видео

Slow Mo активно используется и в 2019 году. Он позволяет создать потрясающие ролики и снимки, изучить определенные процессы, выделить детали и создать красивую рекламу.

замедленная съемка скриншот из видео

замедленная съемка скриншот из видео

Сюжет блогеров за сутки посмотрели почти полмиллиона человек.

"У меня странные ощущения, словно человек никогда не должен был бы это видеть. Мы словно проникли в основание Вселенной", - отметил один из блогеров.

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