Следствию уже известны заказчики убийства Окуевой: экс-нардеп Игорь Мосийчук

Народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал задержание еще одного подозреваемого по делу об убийстве Амины Окуевой. Также сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" признал связь с подозреваемым.

"Мы не можем даже близко сравнивать ход расследования дела об убийстве Павла Шеремета и дела об убийстве Амины Окуевой. Дело в том, что дело об убийстве Окуевой расследовалось 2,5 года и над делом работали практически ежедневно. Тогда уголовный блок Киевщины возглавлял нынешний руководитель национальной полиции Киевской области Андрей Небытов. Я глубоко в теме, неоднократно общался со следствием и помогал собирать материалы, ведь Амина ехала ко мне, когда погибла. На самом деле следствию уже известны даже заказчики этого убийства, но, как мне объяснил сам Небытов, следователям еще нужно доработать материалы вместе с нашими международными партнерами", - заявил Мосийчук.

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