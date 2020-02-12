Следствие представило новые доказательства причастности Яны Дугар: дело Шеремета

Представитель МВД Украины Артем Шевченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал доказательства, которые Нацполиция предоставила по делу об убийстве Павла Шеремета.

"У нас досудебное расследование еще идет. Окончательно соревновательный процесс будет уже в суде, когда дело будет рассматриваться по существу", - заявил Шевченко.

Он добавил, что защита подозреваемых пытается создать негативный имидж следствия и дискредитирует судебный процесс.

"Мы с разрешения следствия сугубо законным способом, не спекулируя этим ежедневно, обнародовали определенный массив информации, который свидетельствует о том, что большинство заявлений защиты по меньшей мере сомнительны. Большинство из апелляций защиты явно не являются правдивыми. В суде заявляли о якобы ее отсутствии в стране, о якобы алиби, что она не могла отлучиться с места несения службы, а также был ряд других доказательств с нашей стороны, которые убеждают, что следствие имеет полное право подозревать Яну Дугар", - отметил Шевченко.

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