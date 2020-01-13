Следствие по делу об убийстве Окуевои: в чем сложность расследования

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал ход расследования МВД и задержания подозреваемых в убийстве Амины Окуевои.

"Хотя бы с уважением к каким-то системным событиям, я не употреблял бы слово "профанация", но, честно говоря, с первого дня все понимали, что это было покушение больше на ее мужа, возможно на ее мужа и на нее тоже. Была мощная версия руки Кремля. Ну, во-первых, надо понимать, что Окуева с ее мужем были тесно связаны с событиями, которые связывают с чеченской диаспорой в Украине ... Мы помним задержания "Динго", и там тоже была неоднозначная ситуация с доказательной базой... Все эти вещи, они свидетельствуют о том, что абсолютно неординарная пара, которая была замешана во многих делах, ну кто здесь мог стать исполнителями? Это могли бы быть те, кто максимально приближены к чеченской диаспоре", - отметил эксперт.

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