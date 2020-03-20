Коронавирус "запер" в Индии сотню паломников из Украины

Астролог и нумеролог Лилия Романова в эфире ObozTV сообщила, что около 100 паломников из Украины не могут вернуться из Индии из-за коронавируса.

"Нас тут около 100 человек - это группа, с которой я приехала. Я здесь почти третий месяц, уезжать мы должны были в конце марта. Несколько дней назад нам сообщили, что наши рейсы отменены... Консульство отвечает на наши звонки, но просто говорит - ждите", - рассказала она.

По словам астролога, паломники находятся в городе Вриндаван, где родился Кришна.

"Многие даже рады. Говорят - нам еще дается время побыть здесь. Но это внешне. Внутренне все беспокоятся, переживают за родных, которые остались в Киеве, особенно за пожилых", - отметила Романова.

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