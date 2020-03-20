Главная Новости
20 марта • обновлено в 22:57
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Коронавирус "запер" в Индии сотню паломников из Украины

153
Читать материал на украинском

Астролог и нумеролог Лилия Романова в эфире ObozTV сообщила, что около 100 паломников из Украины не могут вернуться из Индии из-за коронавируса.

"Нас тут около 100 человек - это группа, с которой я приехала. Я здесь почти третий месяц, уезжать мы должны были в конце марта. Несколько дней назад нам сообщили, что наши рейсы отменены... Консульство отвечает на наши звонки, но просто говорит - ждите", - рассказала она.

По словам астролога, паломники находятся в городе Вриндаван, где родился Кришна.

"Многие даже рады. Говорят - нам еще дается время побыть здесь. Но это внешне. Внутренне все беспокоятся, переживают за родных, которые остались в Киеве, особенно за пожилых", - отметила Романова.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Лилия Романова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости