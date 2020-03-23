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24 марта • обновлено в 00:18
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"Осталось ввести цензуру": Гончаренко выступил против режима ЧП в Украине

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Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в эфире ObozTV жестко раскритиковал идею действующей власти ввести чрезвычайное положение в Украине.

"Я категорически против введения чрезвычайного положения в государстве. Я не вижу оснований для этого и не понимаю, что это даст для борьбы с вирусом. Вирус испугается и уйдет из Украины? Нет", - отметил нардеп.

По его словам, многие вещи, которые входят в понятие чрезвычайного положения, уже введены в Украине.

"Осталось ввести цензуру. А если цель маленькую диктатуру объявить - я против этого. Тем более, чрезвычайное положение больно ударит по экономике Украины", - добавил Гончаренко.

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