Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин в эфире ObozTV прокомментировал возможность введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за коронавируса COVID-19.

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Депутат выразил убеждение, что "эта неделя будет решающей" в вопросе введения режима ЧП.

"В страну поступили тест-системы. Когда мы будем обладать объективными данными по количеству инфицированных и по скорости распространения вируса, тогда мы сможем четко говорить и в правительстве, и в стенах парламента, что надо подготовить ситуацию к чрезвычайному положению", - отметил Трухин.

"Тогда мы четко будем понимать сроки и категории мер, которые должны быть приняты", - добавил народный избранник.

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