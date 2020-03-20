Психолог Оксана Зайцева в эфире ObozTV рассказала, как не поддаваться панике в из-за коронавируса в Украине.

По ее словам, коллективное бессознательное подбрасывает людям поводы для страха, но справиться с ним можно, выполнив несколько пунктов.

"Дозируйте информацию, которую вы получаете из телевизора. Четко структурируйте свой день, займитесь делом. Не стоит круглосуточно слушать информацию и сидеть в ленте Facebook, читать о чужих страхах. Эти страхи легко могут стать вашими", - подчеркнула Зайцева.

Эксперт также посоветовала людям фильтровать, от кого они получают информацию.

"Пункт третий - разберитесь с собой, чего вы на самом деле боитесь", - добавила она.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!