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20 марта • обновлено в 22:57
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Коронавирус в Украине: психолог объяснила, как не поддаться панике

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Психолог Оксана Зайцева в эфире ObozTV рассказала, как не поддаваться панике в из-за коронавируса в Украине.

По ее словам, коллективное бессознательное подбрасывает людям поводы для страха, но справиться с ним можно, выполнив несколько пунктов.

"Дозируйте информацию, которую вы получаете из телевизора. Четко структурируйте свой день, займитесь делом. Не стоит круглосуточно слушать информацию и сидеть в ленте Facebook, читать о чужих страхах. Эти страхи легко могут стать вашими", - подчеркнула Зайцева.

Эксперт также посоветовала людям фильтровать, от кого они получают информацию.

"Пункт третий - разберитесь с собой, чего вы на самом деле боитесь", - добавила она.

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