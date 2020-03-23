Коронавирус: что ждет Киев в случае режима ЧП

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире ObozTV прокомментировал возможность объявления в Киеве чрезвычайного положения из-за коронавируса.

По его словам, в случае введения режима ЧП последует "усиление и более ответственное отношение к тем ограничительным мерам, которые сегодня введены в столице ради нераспространения коронавируса".

Поворозник уточнил, что режим ЧП подразумевает смену управления административно-территориальной единицей.

Также чиновник отметил, что решение относительно новых ограничительных мер, в частности, комендантского часа, "будет приниматься администрацией, которая будет создана на период чрезвычайного положения".

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