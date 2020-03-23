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24 марта • обновлено в 00:18
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В ПЦУ обратились с призывом к украинцам из-за карантина

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Представитель пресс-службы Православной церкви Украины Михаил Омелян в эфире ObozTV призвал украинцев не игнорировать карантин из-за коронавируса в Украине.

Омелян сообщил, что 17 марта состоялось заседание священного синода Православной церкви Украины под председательством блаженного митрополита Епифания, на котором были одобрены решения и рекомендаци для епископата, священнослужителей и прихожан ПЦУ.

"Мы призываем верующих с пониманием отнестить к требованиям государства, Министерства здравоохранения. Мы призываем людей - пусть дом их станет малой церковью, где они смогут молиться господу нашему Иисусу Христу", - сказал представитель ПЦУ.

"Мы говорим, что врачи являются руками божьими. Потому не нужно пренебрегать врачами, их трудом", - добавил он.

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