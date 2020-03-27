Количество украинских "заробитчан" в Европе будет расти: озвучен прогноз

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире ObozTV высказал мнение, что количество украинских "заробитчан" в Европе будет расти.

"У нас сформировалась прослойка населения в количестве 13-16%, которые постоянно ездят работать за границу. Я думаю, такое количество сохранится, потому что люди получают зарплаты 600-1200 евро, таких зарплат в Украине пока что нет", – сказал Воскобойник.

По данным эксперта, 10-12% от тех, кто работает за границей, не хотят возвращаться жить и работать в Украине.

"К сожалению, я уверен, что это количество будет увеличиваться, потому что кризис в Украине и в Европе действительно показывает нашим гражданам, насколько мы отличаемся от Европы. Люди, которые захотят в будущем обезопасить себя от проблем, которые будут связаны с коронавирусом или экономическим кризисом, будут искать возможность остаться навсегда за границей", – считает он.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!