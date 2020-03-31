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31 марта • обновлено в 22:45
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Врачи не имеют ничего - волонтеры снова на передовой. Теперь в борьбе с коронавирусом

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"Во время выборов волонтеров ругали, что мы будто бы наживаемся и хотят войны.

А когда страна попала в очередную беду, волонтеры снова начали помогать. И нам все равно за кого вы голосовали за Зеленского или с Порошенко, потому что помощь нужна всем. "

"Мы поможем медикам, а они все нам". Так действует известная волонтер Наталья Юсупова и она сегодня с нами на скайп-связи.

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