Врачи не имеют ничего - волонтеры снова на передовой. Теперь в борьбе с коронавирусом

"Во время выборов волонтеров ругали, что мы будто бы наживаемся и хотят войны.

А когда страна попала в очередную беду, волонтеры снова начали помогать. И нам все равно за кого вы голосовали за Зеленского или с Порошенко, потому что помощь нужна всем. "

"Мы поможем медикам, а они все нам". Так действует известная волонтер Наталья Юсупова и она сегодня с нами на скайп-связи.

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