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28 марта • обновлено в 00:29
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Мир сделает правильные выводы из пандемии коронавируса – Огрызко

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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире ObozTV высказал мнение, что пандемия коронавируса COVID-19 не повлияет на процесс глобализации.

"Мы были свидетелями не одной эпидемии и даже пандемии в течение последних лет. Думаю, что остановить процесс взаимодействия и глобализации будет на самом деле практически невозможно", – заявил дипломат.

"Другой вопрос – пандемия должна дать нам подсказку, что такие вещи являются очень специфичными и нам совместно надо думать над тем, как с этой угрозой бороться. Мы все – украинцы, французы, американцы, китайцы – оказались неготовыми к этому. Это то, что требует общемировых усилий", - отметил Огрызко.

По его мнению, все страны "сделают из пандемии правильные выводы, что надо не закрываться в своих исследованиях, а делиться".

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