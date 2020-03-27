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28 марта • обновлено в 00:29
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Как Великобритания спасается от коронавируса: рассказ очевидца

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Украинец Виталий Баев, проживающий в Лондоне, в эфире ObozTV рассказал, какие меры предпринимает Великобритания в рамках карантина из-за коронавируса.

"На сегодня ограничительные меры достаточно жесткие. После обращения к нации премьер-министра, запрещено собираться более чем двоим лицам на улице, если это не члены одной семьи или не живут в одном помещении. Закрыты почти все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Правда, вчера было небольшое послабление – были открыты небольшие продуктовые магазины", – рассказал Баев.

По его словам, полиция имеет право разгонять собрания, а также имеет право штрафовать людей, которые собираются на улице или выходят с иной целью, чем покупка продуктов и лекарств.

При этом британцам позволено выходить один раз в день в парки для занятий спортом.

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