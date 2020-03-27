Внеочередное заседание Рады: озвучены подробности

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.

"Целый пакет законопроектов ожидает одобрения. В первую очередь, он связан с противодействием эпидемии коронавируса на территории Украины и необходимостью финансирования всех надлежащих мер", – рассказал Мокан.

По его словам, основное задание Кабинета министров – подготовить пакет изменений в государственный бюджет.

"Предусматривается пересмотр очень многих бюджетных статей, их сокращение, оптимизация и создание Стабилизационного фонда, из которого будут финансироваться все мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом. Это наиболее важный документ по состоянию на сегодня", – добавил он.

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