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27 марта • обновлено в 22:59
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Внеочередное заседание Рады: озвучены подробности

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Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV рассказал о повестке внеочередного заседания парламента.

"Целый пакет законопроектов ожидает одобрения. В первую очередь, он связан с противодействием эпидемии коронавируса на территории Украины и необходимостью финансирования всех надлежащих мер", – рассказал Мокан.

По его словам, основное задание Кабинета министров – подготовить пакет изменений в государственный бюджет.

"Предусматривается пересмотр очень многих бюджетных статей, их сокращение, оптимизация и создание Стабилизационного фонда, из которого будут финансироваться все мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом. Это наиболее важный документ по состоянию на сегодня", – добавил он.

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