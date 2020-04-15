Россия готовит путь к интеграции Украины – Тука

В Российской Федерации могут принять решение о выдаче бесплатных паспортов РФ не только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, но и на всей территории Украины.

Инициируя выдачу паспортов, Кремль преследует две цели. Об этом в эфире ObozTV заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Это политика стратегическая и дальновидная. Это далеко не первое упрощение процедуры получения паспортов РФ", – заметил он, комментируя инициативу Госдумы РФ сделать бесплатными паспорта для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Отвечая на вопрос, может ли быть принято решение о бесплатной выдаче паспортов РФ для всех граждан Украины, Тука сказал: "К сожалению, я могу это допустить. Особенно наблюдая за абсолютно бесхребетной, на уровне слизняков, позицией нашей действующей власти".

По его словам, первая цель РФ – это своеобразный квазипуть к интеграции украинских территорий в состав Российской Федерации.

"Тезис второй – "это наши граждане". То есть в любой момент, согласно действующему законодательству РФ, Конституции РФ, Россия может применять любые факторы, условно говоря, по "защите своих сограждан", – пояснил Тука.

В Госдуме планируют бесплатно выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса

Напомним, 14 апреля в Госдуме РФ был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено освобождение от оплаты пошлин за оформление паспорта РФ для граждан Украины, проживающих в "ДНР" и "ЛНР".

Как писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает предоставление гражданства украинцам и белорусам. "Федеральным законом устанавливается возможность признания граждан Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским языком, носителями русского языка без прохождения процедуры собеседования", – сказано в законе.

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