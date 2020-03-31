Ритуальное увольнение Сивохо - зачем Зеленскому "Платформа примирения"?

Вчера издание "Детектор медиа" получило ответ на запрос в СНБО о том, что Сергея Сивохо и Максима Ткаченко освободили от выполнения обязанностей советников.

Запрос был направлен еще 24 марта и на тот момент их уже уволили. Ответа и обсуждения в СМИ своего освобождения, Сергей Сивохо поместил на своей странице ФБ. "На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО по грозного и органа превратился в фикцию. Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочки, но мы переживаем о потерянном Донбасс . Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! "

О трудностях реинтеграции поговорили с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием туко.

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